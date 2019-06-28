Son Dakika Haberleri: Karlıova'da 200 ünite kan bağışı yapıldı
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Karlıova'da 200 ünite kan bağışı yapıldı

39 dakika önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Türk Kızılay'ına 200 ünite kan bağışı yapıldı.

Karlıova'da 200 ünite kan bağışı yapıldı, System.String[]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Türk Kızılay'ına 200 ünite kan bağışı yapıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. İlçe Müftülüğü önündeki kan bağışı aracına gelen vatandaşlar, kampanyaya ilgi gösterdi. 2 gün içinde 200 ünite kan bağışı gerçekleştirildi.

İlçe müftüsü İsa Demirkaynak ise, kan bağışında bulunarak vatandaşlarında bu konuda duyarlı olmalarını istedi. - BİNGÖL
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:06 Kaynak: İHA
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