Karlıova'da 200 ünite kan bağışı yapıldı
39 dakika önce
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Türk Kızılay'ına 200 ünite kan bağışı yapıldı.
Bingöl
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:06 Kaynak: İHA
'ün Karlıova
ilçesinde Türk Kızılay
'ına 200 ünite kan bağışı yapıldı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. İlçe Müftülüğü önündeki kan bağışı aracına gelen vatandaşlar, kampanyaya ilgi gösterdi. 2 gün içinde 200 ünite kan bağışı gerçekleştirildi.
İlçe müftüsü İsa Demirkaynak ise, kan bağışında bulunarak vatandaşlarında bu konuda duyarlı olmalarını istedi. - BİNGÖL
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