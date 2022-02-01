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KARLIOVA'DA 30 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI - Son Dakika

KARLIOVA'DA 30 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI

01.02.2022 11:56
KARLIOVA'DA 30 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 30 köy yolu, ulaşıma kapandı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 30 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Karlıova'da 10 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışıyla ilçe merkezi, beyaza bürünürken, 30 köy yolu da ulaşıma kapandı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Her sabah karlı güne uyandıklarını söyleyen İshak Bingöl, Karlıova'da 10 gündür kar aralıksız yağıyor ve hiç durmadı, yaklaşık 1 aydır köylüler çarşıya gelemiyor dedi.

KARLIOVA'DA 30 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI
KARLIOVA'DA 30 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI
KARLIOVA'DA 30 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI
KARLIOVA'DA 30 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI
KARLIOVA'DA 30 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI
KARLIOVA'DA 30 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI
KARLIOVA'DA 30 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI
KARLIOVA'DA 30 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI
KARLIOVA'DA 30 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI
KARLIOVA'DA 30 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI
KARLIOVA'DA 30 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI
KARLIOVA'DA 30 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI
KARLIOVA'DA 30 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI

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Karlıova, Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARLIOVA'DA 30 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARLIOVA'DA 30 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI - Son Dakika
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