Bingöl Karlıova'da yoğun yağışla evler kara gömüldü - Son Dakika

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı sonucu tek katlı evler kara gömüldü, köy yolları ulaşıma kapandı.
Karlıova ilçesinde 3 gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreye ulaştığı ilçede, tek katlı evler kara gömüldü.
İlçeye bağlı 30 köy yolu da ulaşıma kapandı.
Bingöl- Erzurum kara yolunda araçların geçişine kontrollü izin veriliyor.
Ekipler, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kaynak: AA
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