Bingöl Karlıova'da yoğun yağışla evler kara gömüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöl Karlıova'da yoğun yağışla evler kara gömüldü

11.03.2022 14:10
Bingöl Karlıova'da yoğun yağışla evler kara gömüldü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı sonucu tek katlı evler kara gömüldü, köy yolları ulaşıma kapandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı sonucu tek katlı evler kara gömüldü, köy yolları ulaşıma kapandı.

Karlıova ilçesinde 3 gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreye ulaştığı ilçede, tek katlı evler kara gömüldü.

İlçeye bağlı 30 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Bingöl- Erzurum kara yolunda araçların geçişine kontrollü izin veriliyor.

Ekipler, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bingöl Karlıova'da yoğun yağışla evler kara gömüldü
Bingöl Karlıova'da yoğun yağışla evler kara gömüldü
Bingöl Karlıova'da yoğun yağışla evler kara gömüldü
Bingöl Karlıova'da yoğun yağışla evler kara gömüldü
Bingöl Karlıova'da yoğun yağışla evler kara gömüldü
Bingöl Karlıova'da yoğun yağışla evler kara gömüldü
Bingöl Karlıova'da yoğun yağışla evler kara gömüldü
Bingöl Karlıova'da yoğun yağışla evler kara gömüldü
Bingöl Karlıova'da yoğun yağışla evler kara gömüldü
Bingöl Karlıova'da yoğun yağışla evler kara gömüldü
Bingöl Karlıova'da yoğun yağışla evler kara gömüldü

YORUMLAR
500
Karlıova'da belediye ekipleri kar temizliğine devam ediyor Karlıova'da belediye ekipleri kar temizliğine devam ediyor Bingöl merkeze kış geri geldi Bingöl merkeze kış geri geldi

Hisarcık, Karlıova, Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl Karlıova'da yoğun yağışla evler kara gömüldü - Son Dakika


Son Dakika
14:03 Rus casusların Çeçen birliklerin yerlerini Ukraynalılara söylediği iddiası
13:55 Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler maçlara çıkmama kararı aldı!
13:42 Kızılhaç Ukrayna yetkilisi açıkladı: Mariupol'de içecek su yok, market ve eczaneler yağmalandı
13:31 Son Dakika: Galatasaray yönetimi, TFF'den 29. hafta maçlarının 10 gün ertelenmesini istedi!
13:27 Acılı baba, kızını katleden oğluna duruşmada seslendi: Kutlay, senin hakkın idam
13:23 ABD'nin biyolojik araştırma tesisleri nedeniyle DSÖ, Ukrayna'yı virüs tehdidine karşı uyardı: Laboratuvardaki patojenleri imha edin
13:18 Serenay Sarıkaya'yı evine girerek taciz eden şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi
13:17 Ankara'da silahlı saldırı! Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kızın sevgilisine kurşun yağdırdı
12:57 Son dakika: Unkapanı Köprüsü, ulaşıma kapatıldı! Bağlantı noktasında açılma meydana gelmişti
12:54 Gazeteci Sedef Kabaş ilk duruşmada tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 14:23:56. #1.13#
SON DAKİKA: Bingöl Karlıova'da yoğun yağışla evler kara gömüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement