Son Dakika Haberleri: Karlıova'da 4 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Karlıova'da 4 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karlıova'da 4 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karlıova'da, gece saatlerinden beri etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. İlçeye bağlı Taşlıçay, Burmataş, Ortaköy ve Karlıca köylerinin yolları, yoğun kar yağışında ulaşıma kapandı. Köy yollarının ulaşıma açılması için ekipler, çalışma başlattı. - Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:43 Kaynak: DHA

Bingöl, Kar, Karlıova, Güncel
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