Karlıova'da 4 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
1 saat önce
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.
BİNGÖL'ün Karlıova
ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karlıova'da, gece saatlerinden beri etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. İlçeye bağlı Taşlıçay
, Burmataş, Ortaköy
ve Karlıca köylerinin yolları, yoğun kar yağışında ulaşıma kapandı. Köy yollarının ulaşıma açılması için ekipler, çalışma başlattı. - Bingöl
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:43 Kaynak: DHA
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