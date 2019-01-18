Son Dakika Haberleri: Karlıova'da 44 Köy Okulunda Kar Nedeniyle Karne Dağıtılamadı

Karlıova'da 44 Köy Okulunda Kar Nedeniyle Karne Dağıtılamadı

16 dakika önce

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesine bağlı 44 köy okulunda olumsuz hava şartları nedeniyle karne dağıtımı yapılamadı.

Karlıova'da 44 Köy Okulunda Kar Nedeniyle Karne Dağıtılamadı, System.String[]
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesine bağlı 44 köy okulunda olumsuz hava şartları nedeniyle karne dağıtımı yapılamadı. 44 köy okulundaki öğrencilere, karneleri önümüzdeki hafta yapılacak.

Karlıova ilçesinde bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanan 44 köyde karne dağıtımı yapılamadı.  2018- 2019 eğitim- öğretim yılının yarıyıl tatili nedeniyle ilçe merkezi ile 14 köy okulunda karne dağıtımı yapıldığını söyleyen Karlıova Milli Eğitim Müdürü Ali Yıldız,  44 köy okulunda karne dağıtımının önümüzdeki hafta içi yapılacağını bildirdi. Karlıova'da 27 Aralık'tan bu yana okullarda sadece 2 gün eğitim yapılabilmişti.

- Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:20 Kaynak: DHA

Bingöl, Karlıova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elon Musk'ın Şirketi Tesla Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracak Dönerci Baba, Dansöz Olan Kızı Didem'i Eşit Parçalara Bölüp Buzdolabında Saklamış

İsmiyle Twitter'da Gündem Olan Profesör Bence Nanay Türkiye'ye Geldi MEB'in Sistemini Hackleyip Notlarını Değiştiren Öğrenci Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 15:36:14. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karlıova'da 44 Köy Okulunda Kar Nedeniyle Karne Dağıtılamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]