Karlıova'da 44 Köy Okulunda Kar Nedeniyle Karne Dağıtılamadı
16 dakika önce
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesine bağlı 44 köy okulunda olumsuz hava şartları nedeniyle karne dağıtımı yapılamadı.
BİNGÖL'ün Karlıova
ilçesine bağlı 44 köy okulunda olumsuz hava şartları nedeniyle karne dağıtımı yapılamadı. 44 köy okulundaki öğrencilere, karneleri önümüzdeki hafta yapılacak.
Karlıova ilçesinde bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanan 44 köyde karne dağıtımı yapılamadı. 2018- 2019 eğitim- öğretim yılının yarıyıl tatili nedeniyle ilçe merkezi ile 14 köy okulunda karne dağıtımı yapıldığını söyleyen Karlıova Milli Eğitim Müdürü Ali Yıldız
, 44 köy okulunda karne dağıtımının önümüzdeki hafta içi yapılacağını bildirdi. Karlıova'da 27 Aralık
'tan bu yana okullarda sadece 2 gün eğitim yapılabilmişti.
- Bingöl
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:20 Kaynak: DHA
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