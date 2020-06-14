Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde deprem: 1 şehit, 18 yaralı (7) - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: 18 YARALIMIZ VAR

Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Bingöl'e geldi. Karlıova'da ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 18 kişinin yaralandığını kaydetti. Deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını belirten Oktay, şunları söyledi:

"Şu an bize gelen bilgilere göre hamdolsun büyük bir hasar gözükmüyor. Ama hasar tespit çalışması da devam ettiği için şu an verdiğimiz bilgiler an itibariyledir. Yerinde birlikte değerlendirdikten sonra detayları sizlerle paylaşacağız. 5.7 büyüklüğündeki depremden sonra 46 artçı deprem oldu. Bunlardan 2'si 4 büyüklüğü üzerindeki depremler. Bunlar normaldir. Azalarak devam edecektir. Yaralı olan 18 vatandaşımız var. Birisi, merkezdeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş durumda. Şu an kritik durumda olan vatandaşımız yok. Buna da şükrediyoruz. Köylerimiz ve mezralarımız tek tek çek ediliyor. Her birini yerinde kontrol ediyoruz. Yerinde ihtiyacı olanlarına çadır dağıtımı başlanmıştır. Karlıova ve köylerine 1300 çadır ulaştırıldı. Yine aynı şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 180 kişilik bir ekiple sahada çalışıyor. Hasar tespit çalışmamız fiilen başlamıştır. Tamamlanana kadar da devam edecektir. Elazığ 'da ve Malatya 'da tüm vatandaşlarımız şahit olmuşlar ki, en ufak bir sıkıntıda devlet olarak milletimizin yanında olduk. Bugün de ekip olarak buradayız. Ne yapılması gerekiyorsa yapılacaktır. Biz de gidip yapılanları bizzat yerinde göreceğiz. Yaralıları bir an önce saracağız inşallah."

Açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakan Soylu ve Bakan Kurum ile birlikte Karlıova ilçesine hareket etti.

Mücahit YOLCU-Burak EMEK- Aziz ÖNAL- Serkan BİNGÖL/BİNGÖL,