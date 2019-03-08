Karlıova'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği
1 saat önce
Karlıova ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla el sanatları sergisi açıldı.
Karlıova
ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla el sanatları sergisi açıldı.
Karlıova Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi tarafından Öğretmenevinde düzenlenen sergide, kadınların yaptığı ürünler sergilendi.
Serginin açılışına Kaymakam Levent Yetgin, Belediye Başkanı Veysi Bingöl
, kurum müdürleri ve çok sayıda kadın katıldı.
Açılışın ardından konferans salonunda kadınlar için düzenlenen programda, Kaymakam Yetkin ve Bingöl kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nü kutladı.
Aile Destek Merkezinde usta öğretici Fatma Budan, "Kursumuzda eğitim gören öğrencilerimiz tarafından yapılan el sanatları halkın beğenine sunmak amacıyla sergi açtık. Bu sergi ile kadınlarımızın neler yapabildiğini gördük." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:48 Kaynak: AA
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