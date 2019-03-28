Son Dakika Haberleri: Karlıova'da Aile İçi İletişim Semineri

Karlıova'da Aile İçi İletişim Semineri

29 dakika önce

Karlıova ilçesinde Aile Eğitim Programları kapsamında Aile Destek Merkezi çalışanlarına yönelik "Aile İçi İletişim" konulu seminer düzenlendi.

Karlıova'da Aile İçi İletişim Semineri, System.String[]
Karlıova ilçesinde Aile Eğitim Programları kapsamında Aile Destek Merkezi çalışanlarına yönelik "Aile İçi İletişim" konulu seminer düzenlendi.

Karlıova Öğretmenevi'nde düzenlenen seminerde, sosyolog Handan Çiftçi tarafından kadınlara aile içi iletişim konusunda bilgi verildi.

Çiftçi, "Bireyler olarak ailenin kıymetini bilmeliyiz. Aile olarak çocuklarımıza ayırdığımız vakitten çok televizyon ile zaman geçiriyoruz. Mutluluğun şifresi aile içi iletişimdir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:32 Kaynak: AA

Karlıova, Güncel
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