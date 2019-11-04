Son Dakika Haberleri: Karlıova'da "aile içi iletişim" semineri
Son Dakika Güncel Karlıova'da 'aile içi iletişim' semineri

Karlıova'da "aile içi iletişim" semineri

6 saat önce

Karlıova ilçesinde Aile Destek Merkezi çalışanlarına yönelik "aile içi iletişim" semineri düzenlendi.

Karlıova'da

Karlıova ilçesinde Aile Destek Merkezi çalışanlarına yönelik "aile içi iletişim" semineri düzenlendi.

Karlıova Öğretmenevi'nde düzenlenen seminerde, Bingöl Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Eğitim Danışmanlık Birim sorumlusu Handan Çiftçi merkez çalışanlarına aile içi iletişim konusunda bilgi verildi.


Çiftçi, "Eğer bir evde mutlu bir kadın varsa, mutlu bir çocuk ve mutlu bir aile vardır. Toplumun en önemli yapı taşı olan ailede de mutlu bir refah vardır. Bu yüzden kadınlar bizim için önemli ve önceliklidir. " dedi.

Karlıova, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:32 Kaynak: AA
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