Karlıova'da Baharda Kar Etkili Oldu

Bingöl
'ün Karlıova
ilçesi kar yağışıyla beyaza büründü.
Bazı bölgelerde bahar mevsimi yaşanırken, Karlıova'da geceden itibaren etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışı nedeniyle ağaçlar, araçlar ve evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplandı.
Vatandaşlardan Furkan Öztürk, havanın ısınmasını beklerken sabah kar yağışının başlaması dolayısıyla şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.
İlçe Özel İdare Müdürü Bayram Sünbül ise kar yağışının kırsalda daha yoğun olduğunu, ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti.