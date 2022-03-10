Karlıova'da belediye ekipleri kar temizliğine devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Karlıova'da belediye ekipleri kar temizliğine devam ediyor

10.03.2022 12:18

Karlıova'da belediye ekipleri kar temizliğine devam ediyor Bingöl'ün Karlıova ilçesinde belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Karlıova'da belediye ekipleri kar temizliğine devam ediyor

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi aştı. Kar yağışıyla beraber çalışmalara da başlayan belediye ekipleri ana cadde, sokak ve okul bahçelerinde biriken karları temizlemeye başladı. Kepçelerle toplanan karları kamyonlarla ilçe dışına taşıyan belediye ekipleri, ilçe merkezinde ulaşımın akmaması için yoğun bir mesai harcıyor.

Sabah erken saatlerden itibaren ekiplerin çalıştığını bildiren Karlıova Belediyesi Zabıta Amiri Metin Bingöl, "Bu gece yarım metreden fazla kar yağdı. Sabah saatlerinden itibaren cadde ve sokakları temizlemeye başladık. Vatandaşların mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Şuan da caddelerimizi temizliyorum. Ana arterlerimiz açık. Akşama kadar çalışmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde karları kamyonlara yükleyip ilçe dışına çıkarıyoruz" dedi.

Karlıova'da belediye ekipleri kar temizliğine devam ediyor
Karlıova'da belediye ekipleri kar temizliğine devam ediyor
Karlıova'da belediye ekipleri kar temizliğine devam ediyor

YORUMLAR
500
Bingöl, Siirt ve Şırnak'ta kar nedeniyle 36 köy yolu ulaşıma kapandı Bingöl, Siirt ve Şırnak'ta kar nedeniyle 36 köy yolu ulaşıma kapandı

Karlıova, Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karlıova'da belediye ekipleri kar temizliğine devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
12:22 MHK Başkanı'ndan 'hakem kıyımı' açıklaması: Operasyon değil, Türk hakemliğinin geleceğiyle ilgili bir karar
11:52 Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı!
12:00 Putin'e yaptığı benzetme gündem oldu! Futbolcu Voronin, canını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı!
12:00 Seren Serengil iddiaları canlı yayında anlattı: Şafak'ın ölümünden sonra ailesi Ece Erken'in evine haciz gönderdi
11:58 İstanbul'da alınan tedbirler artıyor! Yoğun kar yağışı sebebiyle metro, metrobüs ve vapur saatleri değişti
11:51 Oğlum son bölümde neler yaşandı? Efe'nin gördüğü rüya gerçekten olay günü yaşanmış mıydı?
11:45 Son Nefesime Kadar dizisinde dün akşam neler oldu? Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarır
11:42 Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler yaşandı? Osman Bey'in Alemşah'ı infaz etmesi bölüme damga vurdu!
11:37 Ukraynalı mülteciler hangi ülkelere gitti? Rekor Polonya'da
11:16 Alacaklısının cenazesine katıldı ve imamın o meşhur sorusuna herkesten farklı bir yanıt verdi: Hakkımı helal etmiyorum!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 12:27:21. #1.13#
SON DAKİKA: Karlıova'da belediye ekipleri kar temizliğine devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement