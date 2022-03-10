Karlıova'da belediye ekipleri kar temizliğine devam ediyor - Son Dakika

Karlıova'da belediye ekipleri kar temizliğine devam ediyor

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi aştı. Kar yağışıyla beraber çalışmalara da başlayan belediye ekipleri ana cadde, sokak ve okul bahçelerinde biriken karları temizlemeye başladı. Kepçelerle toplanan karları kamyonlarla ilçe dışına taşıyan belediye ekipleri, ilçe merkezinde ulaşımın akmaması için yoğun bir mesai harcıyor.

Sabah erken saatlerden itibaren ekiplerin çalıştığını bildiren Karlıova Belediyesi Zabıta Amiri Metin Bingöl, "Bu gece yarım metreden fazla kar yağdı. Sabah saatlerinden itibaren cadde ve sokakları temizlemeye başladık. Vatandaşların mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Şuan da caddelerimizi temizliyorum. Ana arterlerimiz açık. Akşama kadar çalışmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde karları kamyonlara yükleyip ilçe dışına çıkarıyoruz" dedi.