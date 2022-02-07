Üye Girişi
Karlıova'da birçok ev kar altında - Son Dakika

Karlıova'da birçok ev kar altında

07.02.2022 18:54

Karlıova'da birçok ev kar altındaBİNGÖL Bingöl'ün Karlıova ilçesinde birçok ev kar altında kalırken, bazı vatandaşlar da çatılarda kar temizliği yaptı.

Karlıova'da birçok ev kar altında

BİNGÖL Bingöl'ün Karlıova ilçesinde birçok ev kar altında kalırken, bazı vatandaşlar da çatılarda kar temizliği yaptı.

Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçesi Karlıova'da etkili olan kar, yer yer 1 metreyi aştı. İlçe merkezindeki birçok mahallede bulunan tek katlı evlerde yağış ve çatıdan düşen kar kütleleri nedeniyle kar altında kaldı.

Bazı vatandaşlar da çatıları kar nedeniyle çökmesin diye temizleme çalışması yaptı.

Karlıova'da birçok ev kar altında
Karlıova'da birçok ev kar altında
Karlıova'da birçok ev kar altında

YORUMLAR
500

Hisarcık, Karlıova, Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karlıova'da birçok ev kar altında - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:35 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda asansör kazası: 2 yaralı
18:33 Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 80 kuruş zam geldi
17:52 Seçim ofisi bile hazır! Fatih Terim ve kuvvetli ekibi, başkanlık için geliyor
17:49 Kanala saplanan otomobili görevlinin kıvrak zekası kurtardı!
17:44 Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında önemli Rusya-Ukrayna görüşmesi
17:43 HDP'li Hüda Kaya'nın "Dilerim geçmiş olmasın" paylaşımına CHP'den yorum: Biz sağlık sorunu yaşayan herkese 'geçmiş olsun' deriz
17:30 Üsküdar'daki patlama vatandaşları korkuttu! O panik anları kamerada
17:23 Ölen vatandaşın mezar taşına yazdırdığı 4 kelime, sosyal medyanın gündemine oturdu
17:13 Diagne'nin yeri hemen doldu! Fatih Terim'in prensine lisans çıkartıldı
15:57 Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 19:00:23. #1.13#
SON DAKİKA: Karlıova'da birçok ev kar altında - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement