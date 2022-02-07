Karlıova'da birçok ev kar altında - Son Dakika

Karlıova'da birçok ev kar altında

BİNGÖL Bingöl'ün Karlıova ilçesinde birçok ev kar altında kalırken, bazı vatandaşlar da çatılarda kar temizliği yaptı.

Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçesi Karlıova'da etkili olan kar, yer yer 1 metreyi aştı. İlçe merkezindeki birçok mahallede bulunan tek katlı evlerde yağış ve çatıdan düşen kar kütleleri nedeniyle kar altında kaldı.

Bazı vatandaşlar da çatıları kar nedeniyle çökmesin diye temizleme çalışması yaptı.