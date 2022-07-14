Karlıova'da boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarıldı - Son Dakika
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Karlıova'da boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarıldı

14.07.2022 11:50
Karlıova'da boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde serinlemek için suya giren 2 kardeş, çevredeki vatandaşların yardımıyla boğulmaktan kurtarıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde serinlemek için suya giren 2 kardeş, çevredeki vatandaşların yardımıyla boğulmaktan kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, dün serinlemek için ilçeye bağlı Karabalçık köyündeki dereye giren 2 kardeş, akıntıya kapıldı. Suda çocukların çırpındığını gören çevredeki vatandaşlar hemen dereye atlayarak 2 kardeşi de kurtardı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, kardeşleri önce ilçe devlet hastanesine oradan da Elazığ'a sevk edildi.

Boğulma tehlikesi atlatan kardeşlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİNGÖL

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DOĞA YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLADIKLARI ARICILIKLA GEÇİMLERİNİ SAĞLIYORLAR DOĞA YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLADIKLARI ARICILIKLA GEÇİMLERİNİ SAĞLIYORLAR Vadilerin arasındaki saklı şelaleye varmak için kilometrelerce yürüdüler Vadilerin arasındaki saklı şelaleye varmak için kilometrelerce yürüdüler
Kaynak: İHA

Karlıova, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karlıova'da boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karlıova'da boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarıldı - Son Dakika
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