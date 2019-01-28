Son Dakika Haberleri: Karlıova'da, Çatılardaki Kar Düşmeye Başladı

Karlıova'da, Çatılardaki Kar Düşmeye Başladı

1 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gündüz sıcaklıkların artması nedeniyle, çatılardaki tehlike oluşturan karlar ekipler tarafından temizlenirken, bazı yerler de de kendiliğinden düşmeye başladı.

Karlıova'da, Çatılardaki Kar Düşmeye Başladı, System.String[]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gündüz sıcaklıkların artması nedeniyle, çatılardaki tehlike oluşturan karlar ekipler tarafından temizlenirken, bazı yerler de de kendiliğinden düşmeye başladı. Gece hava sıcaklığının-8'lerde seyrettiği ilçede bir kedi karların yanında telef olmuş olarak bulundu.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de etkili olan kar yağışının ardından mücadele devam ediyor. Bingöl'de kar yağışının en çok etkisin gösterdiği Karlıova ilçesinde ise ekiplerin mücadelesiyle hayat normal akışına dönüyor. Hava sıcaklıklarının gündüzleri yükselmesi nedeniyle çatılarda oluşan kar kütleleri kendiliğinden kayarak düşmeye başladı. Kayarak tehlike oluşturan kar kütlelerinin temizlenmesi için ayrıca belediyeye ait iş makineleri çalışma yapıyor. Ekipleri, kepçe ile kar kütleleri temizlemeye çalışıyor.

Öte yandan, ilçede hava sıcaklığının geceleri -8'lerde seyretmesinden dolayı veya düşen karın altında kalmış olabileceği değerlendirilen bir kedi ise telef oldu. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:09 Kaynak: İHA

Türkiye, Bingöl, Karlıova, Güncel
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