Karlıova'da çocuklar, karda kızakla eğlendi - Son Dakika
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Karlıova'da çocuklar, karda kızakla eğlendi

6 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesini beyaza büründü.

Karlıova'da çocuklar, karda kızakla eğlendi, System.String[]

Bingöl'ün Karlıova ilçesini beyaza büründü. Esnaf kar temizliği yaparken, çocuklar kızaklara binip karın tadını çıkardı.


Meteorolojinin bölgedeki kar yağışı uyarısının ardından, Bingöl genelinde kar etkisini göstermeye başladı. Özellikle yüksek rakımlı Karlıova ilçesinde dün akşam saatlerinden bu yana etkisini gösteren kar, ilçeyi tamamen beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde iş yerini açan esnaflar kürekle kar temizliği yaparken, haftasonunu değerlendirmek isteyen çocuklar ise kızakla sokaklarda kaymaya başladı.


Sabah erkenden kaymaya başladıklarını söyleyen ilkokul öğrencisi Besra Parlatıcı, "Kar yeni yağdı. Biz de sabah erkenden kaymaya başladık" dedi.


Geçtiğimiz yıl tipiden dolayı kayak yapamadıklarını söyleyen Elif Parlatıcı ise, "Geçen sene tipi falan vardı kayamadık. Ama bu sene güzel yağdı kaymaya başladık, iyi ki kar var" şeklinde konuştu.


Ayrıca ilçeye bağlı 6 köyün kardan dolayı yolunun ulaşıma kapandığı ve özel idare ekipleri tarafından açma çalışmalarının başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL

Karlıova, Bingöl, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:37 Kaynak: İHA
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