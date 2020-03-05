Karlıova'da deprem tatbikatı - Son Dakika
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Karlıova'da deprem tatbikatı

7 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde okulda deprem tatbikatı yapıldı.

Karlıova'da deprem tatbikatı, System.String[]

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde okulda deprem tatbikatı yapıldı.

Bingöl İl Afet ve Acil Müdürlüğünce (AFAD) Karlıova Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulunda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği ilk olarak mahsur kalanlar kurtarıldı.

Sedyeyle binadan indirilen yaralılar, müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansa alınarak Karlıova Devlet hastanesine götürüldü.

Bingöl İl Afet ve Acil Müdürlüğü görevlisi Mehmet Cengiz, ilçenin deprem riski taşıyan bölgede yer aldığını işaret ederek, "Depremi engelleyemeyiz ama tedbirlerimizi alabiliriz, bu şekilde meydana gelebilecek riskleri en aza indirebiliriz. Bugün Karlıova ilçesinde öğrenci ve öğretmenlerimizle deprem anı ve sonrasında alabileceğimiz tedbirleri ele alarak tatbikatımızı gerçekleştirdik." dedi.

Karlıova, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:14 Kaynak: AA
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