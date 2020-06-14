Karlıova'da deprem - Yıkılan yapılar (1) - Son Dakika
Karlıova'da deprem - Yıkılan yapılar (1)
Deprem sonrası yıkılan evlerden görüntüler Depremde yarılan yoldan görüntü BİNGÖL - Bingöl'de meydana gelen depremin ardından Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerinde 10 evde çökme meydana geldi.
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15.06.2020 01:40:14. #1.13#
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