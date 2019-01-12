Son Dakika Haberleri: Karlıova'da Dondurucu Soğuklar

Karlıova'da Dondurucu Soğuklar

34 dakika önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde iki haftadır etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Karlıova'da Dondurucu Soğuklar, System.String[]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde iki haftadır etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından dondurucu soğuklar yaşanıyor. Hava sıcaklığının gündüz sıfırın altında 11, gece de sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ilçede, kar yağışının durmasının ardından birçok tek katlı ev ve araçların kara gömüldüğü görüldü.

Yağışların durmasını fırsat bilen ilçe sakinleri araçlarını kar altından çıkarmaya çalıştı. Birçok araç dondurucu soğuklar nedeniyle çalışamaz hale geldi.

Soğuk hava nedeniyle çalışmayan araçlar, sürücülerine zor anlar yaşattı.


Vatandaşlardan Ramazan Yaşlı, "Kar yağışı durdu, tam nefes alalım derken bir de soğuklar başladı. Araçlarımız tamamen donmuş ve çalıştıramıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:09 Kaynak: AA

Bingöl, Kar, Karlıova, Güncel
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