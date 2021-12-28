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KARLIOVA'DA DONMAK ÜZEREYKEN BULUNAN ATLAR KORUMAYA ALINDI - Son Dakika

KARLIOVA'DA DONMAK ÜZEREYKEN BULUNAN ATLAR KORUMAYA ALINDI

28.12.2021 16:28

HAVA sıcaklıklarının eksi 20 dereceye kadar düştüğü Bingöl'ün Karlıva ilçesinde donmak üzereyken bulunna 2 sahipsiz at, belediye ekipleri tarafından korumaya alındı.

HAVA sıcaklıklarının eksi 20 dereceye kadar düştüğü Bingöl'ün Karlıva ilçesinde donmak üzereyken bulunna 2 sahipsiz at, belediye ekipleri tarafından korumaya alındı.

Karlıova ilcesinde göçerler ve ilçeye bağlı köylülerin yaz aylarında ağır işlerinde kullanıp, kışın gelmesiyle birlikte serbest bırakılan atlar ölüme terk edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan hayvanların birçoğu soğuktan donarken, bazılarıda yabani hayvanlar tarafından parçalandı. Kış mevsiminin sert geçtiği Karlıova ilçesinde terk edilen atların bazılarında ciddi sakatlanmalar olduğu belirlendi. Belediye ekipleri tarafından toplanarak, koruma altına alınan atlar, veteriner kontrolünden geçirilerek, tedavileri yapıldı.

'DONMAK ÜZEREYDİLER"

Karlıova Belediyesi Zabıta Müdür Metin Bingöl, "Bizler burada sadece kar ile mücadele etmiyoruz, Donmak üzere olan başıboş köpekleri koruma altına aldık. Son üç gündür sahipsiz olarak doğaya bırakılan atları da donmak üzereyken koruma altına aldık. Yazın bu hayvanlardan yararlanan vatandaşların kışın da bunlara sahip çıkması gerekiyor. Şu ana kadar 2 atın tedavisini yaparak korumaya aldık. Ama ilçede başıboş dolaşan sahipsiz atlar çok" dedi.

KARLIOVA'DA DONMAK ÜZEREYKEN BULUNAN ATLAR KORUMAYA ALINDI
KARLIOVA'DA DONMAK ÜZEREYKEN BULUNAN ATLAR KORUMAYA ALINDI
KARLIOVA'DA DONMAK ÜZEREYKEN BULUNAN ATLAR KORUMAYA ALINDI
KARLIOVA'DA DONMAK ÜZEREYKEN BULUNAN ATLAR KORUMAYA ALINDI
KARLIOVA'DA DONMAK ÜZEREYKEN BULUNAN ATLAR KORUMAYA ALINDI

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Karlıova, Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARLIOVA'DA DONMAK ÜZEREYKEN BULUNAN ATLAR KORUMAYA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARLIOVA'DA DONMAK ÜZEREYKEN BULUNAN ATLAR KORUMAYA ALINDI - Son Dakika
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