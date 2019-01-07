Karlıova'da Eğitime Ara Verildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.





İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve mahallelerde yoğun kar yağışının etkisinin sürdürdüğü belirtildi.



Açıklamada, ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

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