Karlıova'da Eğitime Ara Verildi
1 saat önce
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve mahallelerde yoğun kar yağışının etkisinin sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime yarın ara verildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:28 Kaynak: AA
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