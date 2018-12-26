Son Dakika Haberleri: Karlıova'da Eğitime Kar Engeli

Karlıova'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullarda eğitim öğretime yarın ara verilecek.

Karlıova'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullarda eğitim öğretime yarın ara verilecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde eğitime bir gün ara verildi.

Öte yandan kar yağışının devam ettiği ilçede 25 köy yolu ulaşıma kapandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:02 Kaynak: AA

Bingöl, Karlıova, Güncel
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