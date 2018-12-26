Karlıova'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullarda eğitim öğretime yarın ara verilecek.
Bingöl
'ün Karlıova
ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullarda eğitim öğretime yarın ara verilecek.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde eğitime bir gün ara verildi.
Öte yandan kar yağışının devam ettiği ilçede 25 köy yolu ulaşıma kapandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:02 Kaynak: AA
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