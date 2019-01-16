Karlıova'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın için ara verildi.
Bingöl
'ün Karlıova
ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın için ara verildi.
Karlıova Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede kar ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Bu nedenle ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime yarın için ara verildiği bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:12 Kaynak: AA
Bingöl'de Yaşlı Kadın Çatıdan Düşen Kar Kütlesinin Altında Can Verdi
Türkiye'nin En Olaysız Şehri Belli Oldu
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 13 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
Katarlı Firmalar, Türk İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi