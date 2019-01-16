Son Dakika Haberleri: Karlıova'da Eğitime Kar Engeli

Karlıova'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın için ara verildi.

Karlıova'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın için ara verildi.

Karlıova Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede kar ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Bu nedenle ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime yarın için ara verildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:12 Kaynak: AA

Bingöl, Karlıova, Güncel
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