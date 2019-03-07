Karlıova'da Eğitime Kar Engeli

BİNGÖL Karlıova'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçede eğitime bugün için ara verildi.

BİNGÖL Karlıova'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçede eğitime bugün için ara verildi.



Karlıova'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi bugün de etkili oldu. İlçede 10 köy yolu ulaşıma kapanırken, kaymakamlığa bağlı Karlıova Özel İdare ekiplerince çalışma başlatıldı. İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü'nce Karlıova'da eğitime bugün için ara verildiği duyuruldu.



- Bingöl

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Bu Seçim Aracının Eşi Benzeri Yok

Brexit İçin Son 22 Gün

Binali Yıldırım'dan İstanbul Trafiğini Rahatlatacak Tünel Projesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlar Günü Mesajı: Hiçbir Zaman Vazgeçmeyeceğiz