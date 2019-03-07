Son Dakika Haberleri: Karlıova'da Eğitime Kar Engeli

Karlıova'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

BİNGÖL Karlıova'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçede eğitime bugün için ara verildi.

Karlıova'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
BİNGÖL Karlıova'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçede eğitime bugün için ara verildi.

Karlıova'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi bugün de etkili oldu. İlçede 10 köy yolu ulaşıma kapanırken, kaymakamlığa bağlı Karlıova Özel İdare ekiplerince çalışma başlatıldı. İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü'nce Karlıova'da eğitime bugün için ara verildiği duyuruldu. 

- Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:16 Kaynak: DHA

Bingöl, Karlıova, Güncel
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