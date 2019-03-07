Karlıova'da Eğitime Kar Engeli (2)
8 dakika önce
MAHSUR KALAN ÖĞRENCİLER VE KÖYLÜLER KURTARILDIKarlıova ilçesinde bu sabah şiddetini artıran tipi nedeniyle tatil olan okullardan köylerine dönen bir grup öğrenci ve bazı vatandaşlar yolda mahsur kaldı.
MAHSUR KALAN ÖĞRENCİLER VE KÖYLÜLER KURTARILDI
Karlıova ilçesinde bu sabah şiddetini artıran tipi nedeniyle tatil olan okullardan köylerine dönen bir grup öğrenci ve bazı vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Taşlıçay köyü ve Yeniköy köylerinde mahsur kalanlar için Karlıova Belediyesi çalışma başlattı. Öğrenciler ve köylülerin yollarda mahsur kaldığı ihbarı alınması üzerine Belediye Başkanı Veysi Bingöl tarafından bölgeye ekipler sevk edildi. 4 saatlik çalışmayla mahsur kalanlar kurtarıldı. Kurtarılan öğrenci ve köylüler belediye ekiplerine teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:58 Kaynak: DHA
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