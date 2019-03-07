Son Dakika Haberleri: Karlıova'da Eğitime Kar Engeli (2)

Karlıova'da Eğitime Kar Engeli (2)

1 saat önce

MAHSUR KALAN ÖĞRENCİLER VE KÖYLÜLER KURTARILDIKarlıova ilçesinde bu sabah şiddetini artıran tipi nedeniyle tatil olan okullardan köylerine dönen bir grup öğrenci ve bazı vatandaşlar yolda mahsur kaldı.

Karlıova'da Eğitime Kar Engeli (2), System.String[]
MAHSUR KALAN ÖĞRENCİLER VE KÖYLÜLER KURTARILDI

Karlıova ilçesinde bu sabah şiddetini artıran tipi nedeniyle tatil olan okullardan köylerine dönen bir grup öğrenci ve bazı vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Taşlıçay köyü ve Yeniköy köylerinde mahsur kalanlar için Karlıova Belediyesi çalışma başlattı. Öğrenciler ve köylülerin yollarda mahsur kaldığı ihbarı alınması üzerine Belediye Başkanı Veysi Bingöl tarafından bölgeye ekipler sevk edildi. 4 saatlik çalışmayla mahsur kalanlar kurtarıldı. Kurtarılan öğrenci ve köylüler belediye ekiplerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:42 Kaynak: DHA

Karlıova, Güncel
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