Karlıova'da Eğitime Kar Engeli (3)
1 saat önce
OKULLAR YARIN DA TATİLKarlıova ilçesinde bu sabah şiddetini artıran kar ve tipi nedeniyle tatil olan okullarda yarın da eğitime ara verildi.
OKULLAR YARIN DA TATİL Karlıova
ilçesinde bu sabah şiddetini artıran kar ve tipi nedeniyle tatil olan okullarda yarın da eğitime ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
, devam eden kar ve tipi nedeniyle Karlıova genelindeki okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:23 Kaynak: DHA
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