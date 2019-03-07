Son Dakika Haberleri: Karlıova'da Eğitime Kar Engeli (3)

Karlıova'da Eğitime Kar Engeli (3)

1 saat önce

OKULLAR YARIN DA TATİLKarlıova ilçesinde bu sabah şiddetini artıran kar ve tipi nedeniyle tatil olan okullarda yarın da eğitime ara verildi.

Karlıova'da Eğitime Kar Engeli (3), System.String[]
OKULLAR YARIN DA TATİL

Karlıova ilçesinde bu sabah şiddetini artıran kar ve tipi nedeniyle tatil olan okullarda yarın da eğitime ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, devam eden kar ve tipi nedeniyle Karlıova genelindeki okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:23 Kaynak: DHA

Karlıova, Güncel
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