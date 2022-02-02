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Karlıova'da esnaf çatılarda biriken karları temizledi - Son Dakika

Karlıova'da esnaf çatılarda biriken karları temizledi

02.02.2022 10:50

Karlıova'da esnaf çatılarda biriken karları temizledi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde esnaflar, çatılarda biriken ve neredeyse 1 metreye yaklaşan kar birikintilerini temizledi.

Karlıova'da esnaf çatılarda biriken karları temizledi

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde esnaflar, çatılarda biriken ve neredeyse 1 metreye yaklaşan kar birikintilerini temizledi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir süredir etkisini gösteren kar yağışı, bazı iş yerlerinin çatılarında 1 metreye yaklaştı. Sabahın erken saatlerinde kolları sıvayan esnaflar, iş yerlerinin çatıları kar kütlesinden dolayı çökmesin diye temizlik yaptı.

İlçede esnaflık yapan Ethem Yalçın, kar temizliği yapmamaları durumunda çatılarının çökebileceğini söyledi.

Karlıova'da esnaf çatılarda biriken karları temizledi
Karlıova'da esnaf çatılarda biriken karları temizledi
Karlıova'da esnaf çatılarda biriken karları temizledi

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Karlıova, Bingöl, Esnaf, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karlıova'da esnaf çatılarda biriken karları temizledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karlıova'da esnaf çatılarda biriken karları temizledi - Son Dakika
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