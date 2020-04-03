Karlıova'da esnaf müşterilerinin borcunu sildi - Son Dakika

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Karlıova'da esnaf müşterilerinin borcunu sildi
6 saat önce
Karlıova ilçesinde bir esnaf, müşterilerinin 10 bin lira tutarındaki borcunu sildi.
Karlıova ilçesinde bir esnaf, müşterilerinin 10 bin lira tutarındaki borcunu sildi.
Murat Tiryaki koronavirüs salgını dolayısıyla ülke genelinde başlatılan yardım kampanyalarının önemine işaret ederek, şöyle dedi:
"Zor bir süreçte geçiyoruz, koronavirüs yüzünden halk evlerinden çıkamıyor, kimse işe gidemiyor. Ülke genelinde birçok hayırseverler çeşitli yardımlarda bulunuyor. Ben de gıda malzemesi dağıtmayı isterdim ama iş yerimde gıda malzemesi yok ve nalbur malzemesi de kimsenin işine yaramaz. Ben de durumu iyi olmayan müşterilerimin 10 bin liralık borcunu silerek katkıda bulunmak istedim."
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 03:28 Kaynak: AA
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