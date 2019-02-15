Karlıova'da Etkili Kar Yağışı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.





Karlıova ilçesinde aralıksız devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Son iki günde kar yağışının durmasını fırsat bilen belediye ve Özel İdare ekipleri tüm mahalle ve köy yollarını ulaşıma açtı.



Dün akşam saatlerinde yeniden başlayan yoğun kar yağışından dolayı ilçeye bağlı 10 köy yolu ulaşıma kapandı.





Özel İdare ekipleri köy yollarının açılması için çalışma başlatırken, Karlıova Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri ise kapanan ana ve ara yolların açılması için çalışmaları sürdürüyor.



Vatandaşlardan Oğuzhan Aslıtürk, bu yıl kar yağışının çok etkili olduğunu belirterek, "Geçen yıl kış çok iyi geçti, ama bu sene kar çok fazla yağdı. Araçlarımız yollarda kaldı. Belediye ekipleri 24 saat aralıksız çalışıyor." dedi.

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