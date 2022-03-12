Karlıova'da evler kara gömüldü - Son Dakika
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Karlıova'da evler kara gömüldü

12.03.2022 11:44

Karlıova'da evler kara gömüldü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle tek evlerin çoğu kara gömüldü.

Karlıova'da evler kara gömüldü

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle tek evlerin çoğu kara gömüldü.

Yılın 5 ayı kar yağışının etkisini sürdürdüğü Karlıova ilçesinde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aştı. İlçeye bağlı Kanitaht Mahallesi'nde bulunan tek katlı evler de kar yağışı ve çatıdan düşen karlar nedeniyle resmen kar altında kayboldu. Evlerin penceresinden bakınca karın boyutu görülürken, o evlerde ikamet edenler de her gün kürekle kar temizliği yapıyor. Evlerden dışarıya çıkmak için koridor açan vatandaşlar, kar temizlemekten yorulduklarını söyledi. Kar altındaki evlerden birinde ikamet eden Ekrem Barut, "Maşallah bu sene çok kar yağdı. Karı atıyoruz atmıyoruz bitmiyor. Pençelerin önü kapındı, çatının üstüne kadar çıktı. Kar ata ata yorulduk. Maşallah çok kar yağdı" dedi.

İlçede sabah akşam kar yağdığını söyleyen vatandaşlardan Hasan Kırdemir ise "Bu sene kışımız bitmedi. Sabah kalkıyoruz kar akşam kar. Bu yıl karımız bitmedi, Allah sonumuz hayreylesin" şeklinde konuştu.

Karlıova'da evler kara gömüldü
Karlıova'da evler kara gömüldü
Karlıova'da evler kara gömüldü

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Karlıova, Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Karlıova'da evler kara gömüldü - Son Dakika
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