KARLIOVA'DA EVLER KARDAN ÇÖKMESİN DİYE ÇATILAR TEMİZLENİYOR - Son Dakika

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yoğun yağış nedeniyle evler kar altında kaldı. Belediye ekipleri, ev ve iş yerlerinin çatılarının çökmemesi için biriken karı temizliyor.

Karlıova ilçesine yaklaşık iki haftadır etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 2 metreyi aştığı ilçede tek katlı bazı ev ve iş yerleri kar altında kaldı. Belediye ekipleri ilçe merkezinde kapanan sokak ve caddeleri açmanın yanı sıra, özellikle ev ve iş yerlerinin biriken karın ağırlığı nedeniyle yıkılmaması için çalışma yürütüyor. Ekipler, iş makinaları ve itfaiye merdiveni yardımıyla çatılardaki buz sarkıtlarını düşürüp, karları temizliyor. İlçeye bu yıl aşırı kar yağdığını belirten Zabıta Müdürü Metin Bingöl, Ama biz alışkınız. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor ve araçlarımız faal durumda. Mahalle ve ana arterlerimiz şuan açık. Bu yıl yoğun kardan dolayı araçlar çok yolda kaldığı için onların yardımına koşmak zorundaydık ve bu yüzden bazı aksaklıklar oldu. İlçemizde ev ve işyerlerinin çatılarında biriken karı itfaiye ekipleri temizliyor dedi.

'KARI İŞ MAKİNALARI İLE KENT DIŞINA TAŞIYORUZ'

Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, Kent merkezinde biriken karları günlük olarak iş makinaları ile kent dışına taşıyoruz. Ancak ilçedeki tek katlı evlerin fazla kar altında kalmasından dolayı ve çökme ihtimaline karşı itfaiye ekipleri temizleme çalışmaları yapıyor. Son 20 gündür hemen hemen her gün kar yağdı ve toplanan karı ilçe dışına taşıdık. Ancak ertesi gün yine aynı manzar oluşuyor. Çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz dedi.