Karlıova'da Fırtına Etkili Oldu, Çatılar Uçtu
1 saat önce
Karlıova'da fırtına etkili oldu, çatılar uçtuBİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan fırtına bazı çatılarda zarara neden olurken, Erzurum yolunda da ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi.
Karlıova
'da fırtına etkili oldu, çatılar uçtu
BİNGÖL - Bingöl
'ün Karlıova ilçesinde etkili olan fırtına bazı çatılarda zarara neden olurken, Erzurum
yolunda da ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi.
Meteorolojinin uyardığı kuvvetli rüzgar Bingöl'de etkili oldu. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ise rüzgar yerini fırtınaya bıraktı. Fırtına nedeniyle ilçede bazı iş yerlerinin çatısında zarar meydana geldi, tentelerin bir kısmı uçtu.
Öte yandan fırtına nedeniyle Karlıova-Erzurum yolunda ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:39 Kaynak: İHA
Farklı Bir Alabalık Irkı Geliştirmek İstedi, Ortaya Çift Başlı Alabalık Çıktı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde Çalışmalar Tam Gaz Devam Ediyor
Türkeş'in Oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş'ten Mansur Yavaş'a Destek: Yanındayız
Çalıların Arasında Doğuran Domuz, Ekipleri Harekete Geçirdi