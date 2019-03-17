Karlıova'da Fırtına Etkili Oluyor
50 dakika önce
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan fırtına bazı çatılarda zarara neden olurken, Erzurum yolunda da ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi.
Bingöl
'ün Karlıova
ilçesinde etkili olan fırtına bazı çatılarda zarara neden olurken, Erzurum
yolunda da ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi.
Meteorolojinin uyardığı kuvvetli rüzgar Bingöl'de etkili oldu. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ise rüzgar yerini fırtınaya bıraktı. Fırtına nedeniyle ilçede bazı iş yerlerinin çatısında zarar meydana geldi, tentelerin bir kısmı uçtu.
Öte yandan fırtına nedeniyle Karlıova-Erzurum yolunda ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi. - BİNGÖL
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 08:47 Kaynak: İHA
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