Son Dakika Haberleri: Karlıova'da Fırtına Etkili Oluyor

Karlıova'da Fırtına Etkili Oluyor

50 dakika önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan fırtına bazı çatılarda zarara neden olurken, Erzurum yolunda da ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi.

Karlıova'da Fırtına Etkili Oluyor, System.String[]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan fırtına bazı çatılarda zarara neden olurken, Erzurum yolunda da ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi.

Meteorolojinin uyardığı kuvvetli rüzgar Bingöl'de etkili oldu. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ise rüzgar yerini fırtınaya bıraktı. Fırtına nedeniyle ilçede bazı iş yerlerinin çatısında zarar meydana geldi, tentelerin bir kısmı uçtu.

Öte yandan fırtına nedeniyle Karlıova-Erzurum yolunda ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 08:47 Kaynak: İHA

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