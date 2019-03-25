Karlıova'da Fırtına; Mezbahanın Çatısı Uçtu
1 saat önce
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan fırtına, belediyeye ait mezbahanenin çatısını uçurdu.
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan fırtına, belediyeye ait mezbahanenin çatısını uçurdu.
Karlıova ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun tipinin yaşandığı ilçede belediye ait mezbahane binasının çatısı uçtu. İlçe merkezinde bulunan bazı iş yerlerinin çatısı da fırtınadan etkilenirken, yoğun tipi nedeniyle ilçeye bağlı bazı köy yollarının da ulaşıma kapandığı belirtildi.
- Bingöl
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:42 Kaynak: DHA
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