KARLIOVA'DA HAVALARIN SOĞUMASIYLA İLÇEYE İNEN GÖÇERLER SÜRÜLERİNİ BEKLEMEYE BAŞLADI - Son Dakika
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KARLIOVA'DA HAVALARIN SOĞUMASIYLA İLÇEYE İNEN GÖÇERLER SÜRÜLERİNİ BEKLEMEYE BAŞLADI

19.09.2022 12:43

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesindeki yaylalarda yaz boyunca konaklayan göçerler, havaların soğuması ve okulların açılmasıyla birlikte ilçe merkezine yakın bölgeye gelerek, hayvanlarının yayladan inişini beklemeye başladı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesindeki yaylalarda yaz boyunca konaklayan göçerler, havaların soğuması ve okulların açılmasıyla birlikte ilçe merkezine yakın bölgeye gelerek, hayvanlarının yayladan inişini beklemeye başladı.

Şanlıurfa, Diyarbakır ve Elazığ gibi şehirlerden gelerek, Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki yaylalarda yaklaşık 4 ay konaklayan göçerler, havaların soğuması ve okulların açılmasıyla birlikte dönüşe geçti. Yüksek kesimlere nazaran daha sıcak olan Karlıova ilçe merkezine yakın bölgeye gelerek burada 1 hafta konaklayacak olan göçerler, yaylalardan indirilen hayvanlarını beklemeye başladı. Hayvanların gelmesinin ardından göçerler yaklaşık 2 hafta sürecek dönüş yolculuğuna başlayacak.

'ÇOCUKLARIMIZ VAR, OKULA GİTMELERİ GEREKİYOR'

Diyarbakır'a dönmek için hazırlıklara başladıklarını belirten 4 çocuk babası Mustafa Akalın (50), 'Diyarbakır'dan direk Bingöl Karlıova'ya geliyoruz. Burada yaylalara çıkarak 3-4 ay kaldıktan sonra tekrar Karlıova merkeze geliyoruz. Burada bir hafta bekledikten sonra dönüşe geçiyoruz. Çünkü çocuklarımız var, onların okula gitmesi gerekiyor ve havalar soğuduğu için dönmek zorundayız' dedi.5 çocuk babası Haci Akalın da (60) kışın Elazığ ve Şanlıurfa'da kaldıklarını ifade ederek, 'Yaz aylarında ise Karlıova Çavreşi yaylasına gidiyoruz. Havalar soğuduğu zaman yayladan aşağı inerek burada bir hafta konaklıyoruz. Daha sonra Elazığ'a dönüyoruz, kimi Şanlıurfa'ya ve Diyarbakır'a dağılıyor' diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: DHA

Diyarbakır, Karlıova, Elazığ, Bingöl, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: KARLIOVA'DA HAVALARIN SOĞUMASIYLA İLÇEYE İNEN GÖÇERLER SÜRÜLERİNİ BEKLEMEYE BAŞLADI - Son Dakika
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