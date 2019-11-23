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Karlıova'da husumetli aileler barıştı

6 saat önce

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde geçen yıl bir grup genç arasında çıkan kavgada lise öğrencisi Masun Atlı'nın ölürülmesiyle 2 aile arasında başlayan husumet, barışla sonuçlandı.

Karlıova'da husumetli aileler barıştı, System.String[]

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde geçen yıl bir grup genç arasında çıkan kavgada lise öğrencisi Masun Atlı'nın ölürülmesiyle 2 aile arasında başlayan husumet, barışla sonuçlandı.

Karlıova ilçesinde 20 Nisan 2018'de bir grup genç arasında çıkan kavgada, lise öğrencisi Masun Atlı'nın öldürülmesinin ardından Atlı ile Demir ailesi arasında husumet başladı. İki aile arasında süren husumet, bugün Bingöl Valisi Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla düzenlenen programda barışla sonuçlandı.

Programda konuşan Vali Kadir Ekinci, "İlçemizin saygın ailelerinden Atlı ve Demir ailelerinin barışa uzattıkları ellerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Allah onlardan razı olsun, bu vesile ile aramızdan ayrılan kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise "Bugün çok anlamlı bir vesileyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ben öncelikle bu ortamı oluşturan ve katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından husumetli Atlı ile Demir aileleri dualar ve salavatlar eşliğinde protokol huzurunda tokalaşıp, sarılarak barıştı.


Karlıova, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:39 Kaynak: DHA
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