Son Dakika Haberleri: Karlıova'da iftar programı
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Karlıova'da iftar programı

1 saat önce

Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, iftar programında kurum müdürleriyle bir araya geldi.

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Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, iftar programında kurum müdürleriyle bir araya geldi.
Karlıova Öğretmenevinde düzenlenen iftar programına, Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin, hakim ve savcılar ile kurum müdürleri katıldı.

Bingöl, ramazan ayı vesilesiyle bir araya geldiklerini belirterek, yeni dönemde ilçede daha güzel hizmetlerin yapılması, ilçe ve köylerdeki sorunların giderilmesi için istişare ederek kalıcı çözüm bulacaklarını söyledi.
Bingöl, "Önümüzdeki 5 yılı fırsata çevirelim ve ilçemiz için birlik olalım. Davetimize icabet ettiğiniz hepinize teşekkür ederim." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:31 Kaynak: AA
Veysi Bingöl, Bingöl, Karlıova, Güncel
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