Karlıova'da İlçe Merkezine Çığ Düştü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, etkili olan karın ardından ilçe merkezinde çığ düştü.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, etkili olan karın ardından ilçe merkezinde çığ düştü.



İlçenin Kanitaht Mahallesi'nde yoğun karın ardından Köz Tepesi'nde çığ düştü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda, kar yığınları bazı ahırlarının yakınına kadar geldi.



Vatandaşlardan Mustafa Özyıldırım, son yılların en çetin kışını yaşadığını dile getirerek, "40 yıl önce bu kadar kar yağmıştı, ondan sonra böylesi bir kış görmedik. 2 hafta boyunca aralıksız kar yağdı ve evlere yakın çığ düştü. Çok şükür kimseye bir şey olmadı." dedi.

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