Karlıova'da İlçe Merkezine Çığ Düştü
51 dakika önce
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, etkili olan karın ardından ilçe merkezinde çığ düştü.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, etkili olan karın ardından ilçe merkezinde çığ düştü.
İlçenin Kanitaht Mahallesi'nde yoğun karın ardından Köz Tepesi'nde çığ düştü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda, kar yığınları bazı ahırlarının yakınına kadar geldi.
Vatandaşlardan Mustafa Özyıldırım, son yılların en çetin kışını yaşadığını dile getirerek, "40 yıl önce bu kadar kar yağmıştı, ondan sonra böylesi bir kış görmedik. 2 hafta boyunca aralıksız kar yağdı ve evlere yakın çığ düştü. Çok şükür kimseye bir şey olmadı." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:02 Kaynak: AA
Ücretli Öğretmenler Kendilerine Verilen Sözlerin Tutulmasını Bekliyor
Cübbeli Ahmet Hoca'ya "Soysuz İt" Diyen Oyuncu Orhan Aydın, Para Cezasına Çarptırıldı
Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
Cristiano Ronaldo ve Xabi Alonso Vergi Kaçırmaktan Yargılanacak!