Karlıova'da İlköğretim Haftası

Karlıova ilçesinde İlköğretim Haftası dolaysıyla program düzenlendi.

Karlıova Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulunda düzenlenen programda, öğretmen ve öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılı kutlandı, öğrenciler şiir okudu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yıldız, yeni eğitim öğretim yılına yeni umutlar, heyecanla azimli ve güçlü bir başlangıç yapıyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.