Karlıova'da iş yeri çatısında yangın - Son Dakika
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Karlıova'da iş yeri çatısında yangın

7 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir iş yeri çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir iş yeri çatısında çıkan yangın söndürüldü.

İlçe merkezi Fatih Caddesi'ndeki bir iş yerinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Karlıova Belediyesi itfaiye ekipleri, çevre iş yerlerine sıçramadan yangını kontrol altına aldı.

Karlıova'da iş yeri çatısında yangın

Karlıova, Bingöl, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:36 Kaynak: AA
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