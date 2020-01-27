Karlıova'da iş yeri çatısında yangın - Son Dakika

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir iş yeri çatısında çıkan yangın söndürüldü.

İlçe merkezi Fatih Caddesi'ndeki bir iş yerinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Karlıova Belediyesi itfaiye ekipleri, çevre iş yerlerine sıçramadan yangını kontrol altına aldı.