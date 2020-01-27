Karlıova'da iş yerinin çatısı yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karlıova'da iş yerinin çatısı yandı - Son Dakika

Karlıova'da iş yerinin çatısı yandı

6 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir iş yeri çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Karlıova'da iş yerinin çatısı yandı, System.String[]

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir iş yeri çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, merkez Kanireş Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir iş yerinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çatısı çatıdan dumanlar yükseldiğini fark eden çevre sakinleri, durumu Karlıova Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın hem vatandaşların hem de ekiplerin müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü. - BİNGÖL

Karlıova, İtfaiye, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:42 Kaynak: İHA
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