Karlıova'da İşçi Alımı
11 dakika önce
Karlıova Kaymakamlığında İŞKUR'un Toplum Yararına Programı kapsamında istihdam edilecek 15 geçici işçi için kura çekildi.
Karlıova
Kaymakamlığında İŞKUR
'un Toplum Yararına Programı kapsamında istihdam edilecek 15 geçici işçi için kura çekildi.
Karlıova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Konferans Salonunda yapılan kura çekimiyle İŞKUR'un Toplum Yararına Programı kapsamında istihdam edilecek 15 geçici işçi belirlendi.
Noter huzurunda yapılan kura çekimine İŞKUR Şube Müdürü Fethi Ahmet Gel, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Özgür Değirmenci nezaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:28 Kaynak: AA
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