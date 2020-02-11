Karlıova'da Kale Göleti dondu - Son Dakika

Bingöl'ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova'da etkili olan soğuk hava ve kar nedeniyle Kale Göleti buz tuttu.

Çetin kış koşullarının etkisini sürdürdüğü 12 bin nüfuslu Karlıova'da kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yaklaşık 10 gündür yoğun kar yağışı ve tipinin etkili oluğu ilçede Kale Göleti dondu.

Tek katlı evlerin kara gömüldüğü ilçede özel idare ve belediye ekiplerince kar temizleme çalışmaları yapılıyor.

Besicilerin de soğuk hava, kar ve tipiden olumsuz etkilendiği ilçede, kaymakamlık, özel idare, belediye, polis, jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri kış şartlarının vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşlardan Hatip Oral, soğuk kış günlerinin yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek, "Soğuk, kar ve tipi kalorifer kazanlarının dahi donmasına neden oldu. Eğitimi aksattı. Kar köy yollarının kapanmasına neden oluyor. Ağır kış şartlarının sona ermesini bekliyoruz." dedi.