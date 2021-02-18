Karlıova'da kar 1 metreye yaklaştı, evler kar altında kaldı - Son Dakika

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Karlıova'da kar 1 metreye yaklaştı, evler kar altında kaldı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 2 gündür yoğun şekilde etkisini gösteren karın kalınlığı yer yer 1 metreye yaklaştı.

Bir çok ilde olduğu gibi Bingöl'de de kar yağışı etkili oldu. Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçesi olan Karlıova'da ise iki gündür devam eden yoğun kar yağışı yer yer 1 metreye yaklaştı. Evlerin büyük bir bölümünün kar altında kaldığı ilçede çileli hayat başladı. Kar yağışının Bingöl ve çevresinde etkisini sürdüreceğini bildiren meteoroloji de tedbirli olunması konusunda uyardı. İlçe merkezinde belediye ekipleri, vatandaşlar ise ev ve iş yerlerinde karla mücadele etmeye başladı.

İlçedeki sakinlerinden Erkan Değirmenci, "Karlıova'da iki gündür yoğun kar yağışı devam ediyor. Bu sene yaklaşık 1 metre kar yağdı. Bazı noktalardaki müstakil evlerin çatılarına kadar kar birikintisi oldu. 2 gün daha kar yağışı devam edecek. Yollarda da buzlanma bayağı var, Allah herkese yardım etsin" dedi.

Pencerelerin kapanmaması için sürekli kar temizliği yaptığını belirten İlhan Turhan, "Kar yağışı durmaksızın devam ediyor. Çatılarda biriken kar aşağı düşüyor. Biz de camların önünün kapanmaması için sürekli yağan karı atmak zorunda kalıyoruz. Önceden yağan karla birlikte yerde 1,5 metre kar var. O yüzden de sürekli temizlemek zorunda kalıyoruz" şeklinde konuştu.