Son Dakika Haberleri: Karlıova'da Kar Biriken Evin Çatısı Çöktü

Karlıova'da Kar Biriken Evin Çatısı Çöktü

1 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde üzerinde kar kütlesi biriken tek katlı bir evin çatısı çöktü.

Karlıova'da Kar Biriken Evin Çatısı Çöktü, System.String[]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde üzerinde kar kütlesi biriken tek katlı bir evin çatısı çöktü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Karlıova İlçesi'ne bağlı Halifan Köyü'nde yoğun kar yağışı nedeniyle 3 çocuğuyla yaşayan Emine İşlek'e ait evin çatısının çöktü. Şans eseri evde kimse olmaması sayesinde can kaybı yaşanmazken, evde büyük çaplı hasar oluştu. Çarşamba gününden itibaren tekrar etkili olan kar yağışı nedeniyle Karlıova'da kar kalınlığı yaklaşık 3 metreyi geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:29 Kaynak: DHA

Bingöl, Karlıova, Güncel
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