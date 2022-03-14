Karlıova'da kar çilesi bitmiyor - Son Dakika
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Karlıova'da kar çilesi bitmiyor

14.03.2022 12:00

Karlıova'da kar çilesi bitmiyorBİNGÖL Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yerini tipiye bıraktı, vatandaşlar karın artık çileye dönüştüğünü söyledi.

Karlıova'da kar çilesi bitmiyor

BİNGÖL Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yerini tipiye bıraktı, vatandaşlar karın artık çileye dönüştüğünü söyledi.

Bingöl'ün bin 940 rakımlı ilçesi Karlıova'da kar hayatı olumsuz etkileyeme devam ediyor. Yılın neredeyse 5 ayını kar altında geçiren ilçede zaman zaman etkisini gösteren yoğun tipi de hayatı durma noktasına getiriyor. Kar yağışının yer yer 2 metreye yaklaştığı ilçede esnaf, sabah iş yerini açmadan önce aylardır rutin olarak yaptıkları kar temizliğini yapıyor.

Karın artık çileye dönüştüğünü söyleyen esnaflardan Cemil Özçelik, "Bu sene perişan olduk, hep kar atıyoruz. Kar berekettir diyorlar ama milletin hali perişandır" dedi.

Vatandaşlardan Mehmet Karataş ise "Sabah uyanıyoruz kar, akşam yatıyoruz kar. Millet denize giriyor biz daha karla mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.

Karlıova'da kar çilesi bitmiyor
Karlıova'da kar çilesi bitmiyor
Karlıova'da kar çilesi bitmiyor

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Karlıova, Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karlıova'da kar çilesi bitmiyor - Son Dakika


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