Karlıova'da kar esareti; açılan yollar 1 saat sonra yeniden kapanıyor - Son Dakika

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar esareti sürerken, belediye ekiplerinin açtığı yollar, 1 saat sonra tekrar kapanıyor.

Karlıova ilçesinde 4 gündür süren yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle ilçe genelinde eğitime ara verilirken, 30 köy yolu da kardan kapandı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 2 metreye ulaştı. Karlıova Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde ulaşımda aksamalar yaşanmaması için kar temizleme çalışmalarını aralıklarla sürdürüyor. İlçe merkezindeki biriken karı kamyonlarla taşıdıklarını anlatan Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, "Kar temizleme çalışmalarını ekiplerimiz aralıksız sürdürüyor. Fakat açtığımız yollar yoğun kar yağışı nedeniyle 1 saat sonra tekrar kapanıyor" dedi.