Karlıova'da Kar Esareti: İş Yerleri Açılamadı, Okullar Tatil Edildi
56 dakika önce
BİNGÖL'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
BİNGÖL'ün Karlıova
ve Yedisu
ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Sadece fırınların açık olduğu Karlıova'da 47 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karlıova ve Yedisu ilçelerinde dünden beri etkili olan kar yağışı ulaşımda aksaklıklara neden olunca eğitime bugün ara verildi. Kar yağışı ve tipinin hayatı olumsuz etkilediği Karlıova ilçe merkezinde esnaf dükkanlarını açamadı. Sadece fırınların çalıştığı ilçede 47 köyün yolu ulaşıma kapandı.
- Bingöl
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:32 Kaynak: DHA
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