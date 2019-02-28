Son Dakika Haberleri: Karlıova'da Kar Esareti: İş Yerleri Açılamadı, Okullar Tatil Edildi

Karlıova'da Kar Esareti: İş Yerleri Açılamadı, Okullar Tatil Edildi

56 dakika önce

BİNGÖL'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Karlıova'da Kar Esareti: İş Yerleri Açılamadı, Okullar Tatil Edildi, System.String[]
BİNGÖL'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Sadece fırınların açık olduğu Karlıova'da 47 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karlıova ve Yedisu ilçelerinde dünden beri etkili olan kar yağışı ulaşımda aksaklıklara neden olunca eğitime bugün ara verildi. Kar yağışı ve tipinin hayatı olumsuz etkilediği Karlıova ilçe merkezinde esnaf dükkanlarını açamadı. Sadece fırınların çalıştığı ilçede 47 köyün yolu ulaşıma kapandı.

- Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:32 Kaynak: DHA

Bingöl, Yedisu, Karlıova, Kar, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köprü Cezalarının İadesi İçin Son Başvuru Tarihi Bugün Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti

Son Dakika! Dış Ticaret Açığı Ocak'ta Yüzde 72,5 Azaldı Trump ve Kim Arasında Yapılan Görüşmede Anlaşma Sağlanamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 10:28:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karlıova'da Kar Esareti: İş Yerleri Açılamadı, Okullar Tatil Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]