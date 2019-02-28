Son Dakika Haberleri: Karlıova'da Kar Esareti: İş Yerleri Açılamadı, Okullar Tatil Edildi

Karlıova'da Kar Esareti: İş Yerleri Açılamadı, Okullar Tatil Edildi

1 saat önce

BİNGÖL'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Karlıova'da Kar Esareti: İş Yerleri Açılamadı, Okullar Tatil Edildi, System.String[]
BİNGÖL'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Sadece fırınların açık olduğu Karlıova'da 47 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karlıova ve Yedisu ilçelerinde dünden beri etkili olan kar yağışı ulaşımda aksaklıklara neden olunca eğitime bugün ara verildi. Kar yağışı ve tipinin hayatı olumsuz etkilediği Karlıova ilçe merkezinde esnaf dükkanlarını açamadı. Sadece fırınların çalıştığı ilçede 47 köyün yolu ulaşıma kapandı. - Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:54 Kaynak: DHA

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