Karlıova'da Kar Esareti: İş Yerleri Açılamadı, Okullar Tatil Edildi (3)

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BİNGÖL'DE 281 KÖY YOLU KARDAN KAPANDIBingöl genelinde dün gece başlayan kar yağışı, etkisini artırarak sürdürüyor.

BİNGÖL'DE 281 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI



Bingöl genelinde dün gece başlayan kar yağışı, etkisini artırarak sürdürüyor. Kent merkezi ve ilçelerinde kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. 281 köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapandığı kentte, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.



Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

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