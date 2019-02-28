Karlıova'da Kar Esareti: İş Yerleri Açılamadı, Okullar Tatil Edildi (3)
18 dakika önce
BİNGÖL'DE 281 KÖY YOLU KARDAN KAPANDIBingöl genelinde dün gece başlayan kar yağışı, etkisini artırarak sürdürüyor.
BİNGÖL'DE 281 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI
Bingöl genelinde dün gece başlayan kar yağışı, etkisini artırarak sürdürüyor. Kent merkezi ve ilçelerinde kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. 281 köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapandığı kentte, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
Aziz ÖNAL/BİNGÖL,
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:42 Kaynak: DHA
Meteoroloji Şiddetli Kar Yağışı Uyarısında Bulundu
Ağrı ve Elazığ'da Eğitime Kar Engeli! Okullar 1 Gün Tatil Edildi
Savcının Öğretmenleri Gözaltına Aldırdığı Olayda, Halı Saha Sahibi Konuştu
Yeşilçam'ın Unutulmaz Oyuncusu Aytaç Arman Adana'da Toprağa Verildi